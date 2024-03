Barrese (Intesa), 'imprese affrontano riposizionamento digitale'

"Le imprese che investono oggi possono ritagliarsi un importante vantaggio competitivo nel prossimo futuro". Così Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, presentando a Milano il nuovo programma di finanziamento alle imprese da 120 miliardi di euro 'Il tuo futuro è la nostra impresa'. Secondo Barrese "il mondo delle imprese deve affrontare un riposizionamento tecnologico, digitale, geografico e generazionale in una logica di medio-lungo periodo e Intesa Sanpaolo è pronta a sostenerlo con un piano da 120 miliardi da qui al 2026". Il "nostro ruolo - ha proseguito - è attivare risorse finanziarie e strumenti dedicati ad accompagnare le scelte di investimento e far cogliere le opportunità del Pnrr e della Transizione 5.0. Ci rivolgiamo ad oltre 1,2 milioni di clienti tra Pmi e imprese più piccole, per tutti vogliamo stimolare un approccio di rilancio verso la crescita con nuovi mezzi e nuovi obiettivi condivisi".