Baroni (Assolavoro), nuovo contratto promuove inclusione attiva

"È un'intesa che non si limita a tutelare, ma che ambisce a generare nuove prospettive di occupazione qualificata e stabile, ponendo al centro la continuità lavorativa come valore guida". È quanto dichiara il presidente di Assolavoro, Francesco Baroni, a margine della firma del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori in somministrazione.

L'accordo, secondo Baroni, "rafforza il sostegno concreto alle categorie più fragili e svantaggiate, promuovendo un modello di inclusione attiva". E "rappresenta un impegno di responsabilità che non solo le agenzie ma anche il mondo del sindacato deve mettere in campo perché si possa lavorare insieme non solo per ampliare l'uso della somministrazione ma anche per ostacolare tutti quei contratti pirata che non solo non tutelano ma non aiutano candidati e lavoratori a trovare un percorso professionale" conclude.