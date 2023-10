Barclays incassa 19,8 miliardi di sterline in 9 mesi Barclays ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con ricavi in crescita del 5%, Rote al 12,5%, utile pre-tasse da 5,7 a 6,4 miliardi di sterline e Cet1 al 14%. Nel terzo trimestre ricavi in calo del 2% e utile pre-tasse da 2 a 1,9 miliardi di sterline.