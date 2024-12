Barbaro (Mase), pensiamo a sponsorizzazioni nei parchi

"Non vedo nulla di male se cominciamo ad aprirci alla possibilità di migliorare la vita dei parchi attraverso sponsorizzazioni di aziende". Lo ha detto il sottosegretario all'Ambiente e alla sicurezza energetica, Claudio Barbaro, agli Stati generali delle aree protette a Roma. "Ad esempio, potrebbe esserci una gara comune per le auto elettriche tutte le aree protette", ha spiegato. "Non pensiamo di riformare la legge 394 del 1991 sulle aree protette, che è un'ottima legge - ha aggiunto -. Ma è datata, e necessita di un tagliando. Ci sono già proposte a Camera e Senato. Quando avremo le idee chiare, presenteremo un disegno di legge".