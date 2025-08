Baps,chiude cartolarizzazione con Jp Morgan su crediti a pmi

Banca Agricola Popolare di Sicilia chiude un'operazione, in partnership con J.P. Morgan, per la cartolarizzazione di un portafoglio di crediti alle piccole e medie imprese dal valore di 200 milioni di euro. Lo si legge in una nota secondo cui "la struttura dell'iniziativa consentirà alla banca di mantenere l'esposizione al rischio, senza quindi alcun effetto di derecognition contabile".

L'operazione è accompagnata da un'ulteriore Advised Credit Line che permetterà a Baps di realizzare eventuali nuove operazioni con J.P. Morgan, portando l'ammontare complessivo dell'operazione fino a un massimo di 400 milioni di euro.

Per l'ad Saverio Continella l'operazione punta a "rafforzare la solidità della banca, diversificarne le fonti di finanziamento e ampliarne le leve per sostenere il tessuto produttivo dei nostri territori. Questo traguardo rappresenta un'ulteriore tappa del percorso strategico avviato con il Piano di Impresa "Futura", volto a rendere Baps una banca sempre più agile, moderna e integrata con i migliori player del mercato."