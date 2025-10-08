Mercoledì 8 Ottobre 2025

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
8 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Bankitalia,in manovra coperture certe,limitare misure spot

'Hanno effetti transitori su domanda e aumentano il debito'

Il Documento programmatico di finanzapubblica "non include informazioni sufficienti per avanzare valutazioni sulle singole misure" della prossima manovra. "In ogni caso, gli interventi di copertura dovranno essere certi". Lo afferma il capo del Dipartimento Economia e Statistica di Bankitalia, Andrea Brandolini, in audizione sul Dpfp. "Sarebbe inoltre opportuno limitare gli incrementi di spesa o le riduzioni di entrate di natura temporanea: hanno effetti solo transitori sulla domanda, aumentano il livello del debito e risultano spesso difficili da rimuovere".

In vista della prossima manovra, prosegue, "una riallocazione tra le diverse poste del bilancio può favorire la produttività e la crescita. Ciò accadrebbe, ad esempio, aumentando le risorse a favore di investimenti, ricerca e istruzione e contestualmente razionalizzando le spese fiscali, rimuovendo gli elementi del sistema tributario che scoraggiano la crescita dimensionale delle imprese, arginando l'erosione della base imponibile dell'Irpef".

