Bankitalia,ad aprile sale ancora spesa dei turisti stranieri

Continua la crescita della spesa dei turisti stranieri in Italia ad aprile, nonostante la Pasqua, quest'anno, sia caduta in marzo. Scorrendo le tabelle della Banca d'Italia si evidenzia come nel mese sia la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia (4,0 miliardi) sia quella dei viaggiatori italiani all'estero (2,6 miliardi) siano cresciute nel confronto con aprile 2023 (rispettivamente, del 5 e dell'8 per cento). Il saldo della bilancia dei pagamenti turistica dell'Italia ha registrato così un avanzo di 1,4 miliardi di euro, pressoché stabile rispetto a quello dello stesso mese del 2023. Nel complesso dei tre mesi terminanti in aprile 2024 - sottolinea la nota di accompagnamento alle statistiche - l'andamento delle entrate turistiche è stato simile a quello delle uscite, entrambe in aumento di circa il 10 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023.