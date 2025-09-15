Bankitalia,a luglio il debito pubblico cala a 3056 miliardi

Cala, a luglio, il debito pubblico. Come riferisce la Banca d'Italia è diminuito di 14,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3056,3 miliardi. Il calo, spiega l'istituto centrale, riflette l'avanzo di cassa delle amministrazioni pubbliche (14,2 miliardi), la riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro (0,2 miliardi, a 46,8), nonché l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (0,1 miliardi).