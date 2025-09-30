Bankitalia, sale volume trading sui cambi in Italia

E' salito, ad aprile 2025, il volume delle transazioni in cambi e in derivati Otc su valute, giunto a circa 480 miliardi, di pari passo con l'aumento registrato a livello globale per via delle politiche dei dazi dell'amministrazione Usa. E' quanto emerge dall'indagine coordinata dalla Banca dei Regolamenti Internazionali (Bri), effettuata da 52 banche centrali e autorità monetarie nelle rispettive giurisdizioni. Nella precedente indagine condotta nello stesso mese del 2022 era stata pari a 380 miliardi.

Per i mesi di aprile del 2022 e del 2025, si osserva un aumento del volume delle negoziazioni in derivati su tassi d'interesse da 417 a 513 miliardi. Nel mercato dei cambi e dei derivati su valute il dollaro rimane la valuta di riferimento, con transazioni per un controvalore pari a 385 miliardi.

Per quanto riguarda gli strumenti contrattuali (in Italia lo swap in valuta estera rimane lo strumento più diffuso sul mercato dei cambi e dei derivati su valute (289 miliardi). Con riferimento ai derivati sui tassi di interesse, i forward rate agreements continuano ad essere gli strumenti più utilizzati per un controvalore di 173 miliardi; al contempo si osserva un significativo aumento della contrattazione in overnight indexed swaps che si attesta su un controvalore di 166 miliardi (109 miliardi ad aprile 2022).