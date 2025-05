Bankitalia: Risanamento dei conti pubblici in corso, debito ancora elevato

"Il percorso di risanamento dei conti pubblici è solo all'inizio. Il debito resta elevato e, nei prossimi anni, la spesa sarà sottoposta a pressioni legate all'invecchiamento della popolazione, alle transizioni verde e digitale, al rafforzamento della capacità di difesa". Così il governatore di Bankitalia Fabio Panetta. I progressi compiuti dall'Italia "si sono riflessi nei giudizi positivi espressi dalle agenzie di rating" ma "il percorso di risanamento dei conti pubblici è solo all'inizio": occorre "mantenere una politica di bilancio prudente e intensificare" le riforme per la crescita. Il governatore in più punti parla di un miglioramento del Paese, dai "segni di una ritrovata vitalità economica" al segno positivo della produttività del lavoro e alla patrimonializzazione delle imprese. E nonostante le difficoltà, "l'industria italiana non è destinata al declino".