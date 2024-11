Bankitalia, per le banche ancora buoni utili in 2025-2026

Ancora buoni utili, sebbene in calo rispetto ai massimi del 2023 e 2024, per le banche nei prossimi due anni. Come emerge dal rapporto sulla stabilità finanziari della Banca d'Italia malgrado il calo dei tassi già in corso "la redditività complessiva delle banche resterebbe elevata nell'anno in corso, su livelli prossimi a quelli osservati nel 2023. Diminuirebbe nel biennio successivo, pur rimanendo ampiamente positiva e superiore alla media degli ultimi cinque anni. "Il margine di interesse aumenterebbe ulteriormente quest'anno, rallentando solo nel periodo 2025-26". Certo, ammette il rapporto, "le rettifiche di valore su crediti crescerebbero nel prossimo biennio, per effetto del rialzo previsto del tasso di deterioramento dei prestiti, collocandosi comunque su valori inferiori a quelli registrati prima della crisi pandemica".