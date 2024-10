Bankitalia, Panetta a Singapore per comitato pagamenti digitali

Il Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta ha incontrato a Singapore Chia Der Jiun, direttore generale della Mas, l'autorità monetaria nazionale della repubblica asiatica con il quale ha affrontato diversi temi, "tra cui il ruolo dell'innovazione digitale nei pagamenti e nelle infrastrutture di compensazione e regolamento". E' quanto si legge in una nota dell'istituto centrale secondo cui "l'occasione è stata la riunione del Comitato sui Pagamenti e le Infrastrutture di Mercato (Committee on Payments and Market Infrastructures, Cpmi) della Banca dei Regolamenti Internazionali (Bri), presieduto dal Governatore della Banca d'Italia. Il Cpmi, ricorda la nota, è un organo che formula raccomandazioni su sicurezza ed efficienza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento, promuovendo così la stabilità finanziaria. Il Comitato rappresenta anche un forum per la cooperazione delle banche centrali in materia di politiche di supervisione e questioni operative correlate, inclusa la fornitura di servizi delle banche centrali.