Bankitalia: migliorano ma ancora negative attese delle imprese

Per le imprese italiane le valutazioni sulla situazione economica generale del Paese, così come le attese sulle proprie condizioni operative nei successivi tre mesi, restano nel complesso sfavorevoli, sebbene in miglioramento rispetto alla rilevazione precedente. Al lieve recupero dei giudizi hanno contribuito una moderata ripresa della domanda interna e condizioni per investire meno negative, assieme alla tenuta della spesa attesa per investimenti. Si è attenuato il peggioramento dei giudizi sull'accesso al credito per tutti i settori. E' quanto emerge dall'indagine sulle aspettative e crescita nel quarto trimestre di Bankitalia.