Bankitalia, debito record ad agosto, sale a 3.082 miliardi

Lo scorso agosto il debito pubblico è aumentato di 25,4 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.082,2 miliardi. Lo rende noto Bankitalia nelle statistiche su fabbisogno e debito. Si tratta di un record in termini assoluti.

L'Unione nazionale consumatori fa notare che "è la settima volta consecutiva" che si supera la soglia dei 3.000 miliardi. "Un debito così elevato in valore assoluto, oltre ad avere effetti negativi sulla redistribuzione del reddito, ci impedisce di usare la spesa pubblica per fronteggiare come dovremmo situazioni di emergenza. Se fosse un debito a italiano sarebbe pari a oltre 52 mila euro, 52 mila e 249 euro. Da non dormirci la notte!" sottolinea l'associazione.