Bankitalia, continua la crescita delle rimesse degli immigrati

Continua la crescita delle rimesse inviate all'estero degli immigrati residenti in Italia. Nel primo trimestre del 2025, secondo i dati diffusi dalla Banca d'Italia, sono aumentate del 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Gli incrementi nei flussi verso i paesi dell'Asia (+17,5 per cento), verso quelli del Nord Africa e Vicino Oriente (+10,0 per cento) e, in misura nettamente minore, verso i paesi europei esterni all'Unione europea (+1,5 per cento) hanno più che compensato il calo delle rimesse inviate verso i paesi della UE (-9,2 per cento), l'Africa sub-sahariana (-8,5 per cento), e l'America centrale e meridionale (-1,6 per cento).

Nei quattro trimestri terminanti in marzo 2025 Bangladesh, Marocco e Pakistan sono stati i primi tre paesi beneficiari delle rimesse dall'Italia, avendo il primo ricevuto il 17,9 per cento dei flussi in uscita e sia il secondo sia il terzo il 6,9 per cento.