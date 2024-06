Bankitalia conferma Pil 2024 a +0,6%, lima 2025 e 2026

La Banca d'Italia mantiene una previsione per la crescita dell'economia italiana dello 0,6% nel 2024, e lima la previsione per il 2025 allo 0,9% (da 1% indicato in aprile) e per il 2026 a 1,1% (da 1,2%). Lo si legge nelle nuove previsioni di Via Nazionale nell'ambito dell'Eurosistema. Senza considerare la correzione per le giornate lavorative la crescita sarebbe dello 0,8% nel 2024 e nel 2025 e dell'1,2% nel 2026. L'inflazione è attesa all'1,1% nel 2024 (da 1,3% delle stime di aprile) e a poco più dell'1,5% in media nel successivo biennio.