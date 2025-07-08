Bankitalia, con Centrale rischi risparmi 1 miliardo per clienti

La Centrale Rischi, che raccoglie e gestisce dalle banche le informazioni sui clienti che hanno rimborsato o meno i prestiti, consente un risparmio in termini di minor costo sui crediti alle imprese di 1 miliardo di euro all'anno. E' quanto emerge dall'anaisi della Banca d'Italia 'Nota di Stabilità Finanziaria e Vigilanza'.

In particolare, l'analisi econometrica quantifica un calo medio (o una minor crescita) del costo del credito compreso tra un minimo di 21 e un massimo di 40 punti base nei trimestri successivi all'inclusione nella base dati. Si tratta di una riduzione del costo del credito di 15 punti base - al totale dei prestiti bancari alle imprese, ottenendo così un risparmio annuo in termini di minori oneri finanziari pari a quasi 1 miliardo di euro. Stima giudicata peraltro 'conservativa' perchè non include i finanziamenti alle famiglie.

Si tratta quindi di "significativi benefici economici per il sistema nel suo complesso" e "per la clientela meritevole che rappresenta oltre il 95 per cento delle famiglie e delle imprese censite nel sistema".

La Centrale rischi, nata negli anni '60 e gestita dalla Banca d'Italia, permette alle banche di accedere alla 'storia creditizia' dei clienti. Alla centrale vengono segnalati mensilmente dai partecipanti i crediti di importo superiore ai 30.000 euro. La soglia si riduce a 250 euro per i crediti classificati in "sofferenza". Tutti i debitori segnalati possono esercitare gratuitamente il diritto di accesso ai propri dati registrati nella Centrale.