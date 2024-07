Bankitalia, calano segnalazioni operazioni sospette a Uif

Calano,nel primo semestre del 2024, le segnalazioni alla Uif, l'unità di informazioni finanziarie di operazioni sospette per riciclaggio o finanziamento del terrorsimo. Come emerge da una nota dell'unità di informazioni finanziarie presso la Banca d'Italia, sono state pari a 70.085 con un ribasso del -9,7 per cento rispetto allo stesso periodo dello sorso anno, proseguendo il trend di contrazione avviato nel 2023. La diminuzione è concentrata prevalentemente nelle segnalazioni a basso rischio: le segnazlioni a rating basso e medio-basso hanno fatto registrare un calo di oltre il 29 per cento rispetto al primo semestre 2023. Nella prima parte del 2024 sono proseguite le iniziative volte a migliorare la qualità del flusso segnaletico, tra cui si evidenziano in particolare due incontri con i segnalanti che trasmettono il maggior numero di segnalazioni, svolti a gennaio e a giugno. La flessione è stata determinata dagli intermediari e operatori finanziari (che hanno complessivamente trasmesso 4.692 segnalazioni in meno rispetto al primo seestre 2023) e dal settore di banche e Poste (-4.364 segnalazioni). Il calo è parzialmente compensato dai soggetti non finanziari che hanno incrementato il proprio contributo di 1.534 segnalazioni