Bankitalia, cala costo conti correnti, nel 2023 100,7 euro

Diminuisce il costo dei conti correnti bancari. Nel 2023 la spesa di gestione dei conti di tipo tradizionale è stata pari a 100,7 euro, 3,3 euro in meno rispetto al 2022. Lo rende noto Bankitalia specificando che si tratta della prima diminuzione dopo sette aumenti consecutivi. In calo anche la spesa di gestione dei conti online, non riferibili a sportelli bancari, diminuita di 4,8 euro, attestandosi a 28,9 euro.