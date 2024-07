Bankitalia, attenzione ai falsi video del Governatore

"La Banca d'Italia informa che continuano a essere diffusi in rete video, realizzati con tecniche di deepfake, che in maniera artificiosa riproducono l'immagine e la voce del Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta al fine di veicolare e rendere credibili messaggi non veritieri con intenti fraudolenti". Lo sottolinea l'Istituto centrale in una nota nella quale: "Come già comunicato il 22 maggio scorso si ribadisce che nessuno di questi video è stato autorizzato dalla Banca d'Italia. Pertanto, nel caso si visualizzino tali contenuti si ricorda di: diffidare dal messaggio; non dare seguito alle eventuali richieste avanzate nei video; evitare di condividerli per non contribuire ad aumentarne la diffusione".