Bankitalia aggiorna piano 2023-2025,anche euro digitale e IA

La Banca d'Italia aggiorna, a metà ciclo, il proprio piano strategico 2023-2025 che comprende cinque obiettivi, articolati a loro volta in diciassette piani di azione non trascurando i temi dell'Euro digitale e Intelligenza artificiale. Nel documento di 33 pagine pubblicato sul suo sito, l'istituto centrale evidenzia gli obiettivi sui "diversi ambiti di intervento della Banca che coinvolgono tutte le funzioni e la rete territoriale". Tra le priorità anche quelli di sviluppo sostenibile dell'agenda Onu 2030. Nel dettaglio l'istituto agirà per un sistema finanziario stabile e sicuro, si impegnerà per l'innovazione economica e finanziaria nel Paese e in Europa, per la tutela dei clienti dei servizi bancari e finanziari e il dialogo con l'esterno. Mel piano è incluso anche l'impegno della banca per la sfida insita nella transizione energetica e ambientale e per una banca inclusiva, efficiente e capace di innovare. Da segnalare che, con la costituzione dell'unità Euro digitale, la banca conta di "partecipare in prima linea ai lavori in ambito Bce sulla possibile introduzione dell'euro digitale, anche promuovendo le soluzioni tecnologiche offerte dalla" stessa banca.