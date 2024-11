Bankitalia, a Roma crescita turismo rallenta ma non si ferma

La crescita del turismo a Roma rallenta, rispetto al boom del 2023, ma non si ferma e nella Capitale le presenze sono salite del 4,8% dopo il boom seguito alla pandemia. Dal rapporto della Banca d'Italia sull'economia regionale emerge come l'aumento ha riguardato i turisti italiani e stranieri dove è cresciuta la presenza di quelli dagli Stati Uniti (ora al 6%). La spesa degli stranieri è stata pari a 4 miliardi di euro, il 17% del totale di quella nazionale. In decisa crescita l'arrivo di crocieristi, da 1,17 a 1,34 milioni di persone. L'aumento del comparto turistico traina anche i servizi nella capitale e nella regione e il tasso di occupazione specie, ma non solo, di quelli stagionali a tempo determinato che hanno rappresentato la metà delle nuove assunzioni.