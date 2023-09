Bankitalia, a fine mese la riunione per sostituire Cipollone

Sono tre i candidati di cui si parla per sostituire Piero Cipollone, designato alla Bce in sostituzione del futuro governatore Fabio Panetta, nel direttorio della banca e fra i quali dovrà decidere il consiglio superiore dell'istituto che si riunirà a fine mese. Secondo quanto si apprende da diverse fonti, una possibile data della riunione potrebbe essere il prossimo 25 settembre. I nomi che circolano sono appunto tre, con profili diversi fra loro. Il primo è Gian Luca Trequattrini, funzionario generale, con l'incarico di revisore generale, di responsabile per l'etica e la prevenzione della corruzione che inoltre cura le relazioni istituzionali della Banca a livello di vertice. In lizza anche Sergio Nicoletti Altimari, attuale capo del dipartimento economia e statistica e che al suo attivo ha anche esperienze al Mef e alla Bce dove, dal 2015 al 2021, è direttore generale per la politica macroprudenziale e la stabilità finanziaria. Vi è poi anche Magda Bianco, un Phd alla London School Economics, lunga carriera nella banca e dal 22 giugno 2020 a capo del nuovo Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria, settore su cui l'istituto sta puntando molto in questi anni. La Bianco aumenterebbe la presenza femminile nel direttorio oggi rappresentata dalla sola Alessandra Perrazzelli. Le norme prevedono che i vice dg componenti del direttorio (costituito dal governatore, dal direttore generale e da tre vice direttori generali) siano nominati dal Consiglio Superiore della Banca d'Italia su proposta del governatore. Il Consiglio superiore si compone del governatore e di tredici consiglieri, personalità del mondo dell'impresa, dell'accademia e delle profesioni, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca.