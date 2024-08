Bank of England taglia i tassi di interesse al 5%

La Bank of England ha tagliato i tassi di interesse di un quarto di punto portandoli al 5% dopo averli mantenuti per un anno intero al 5,25%, il livello più alto da 16 anni. La decisione è in linea con le attese del mercato. Il taglio, deciso a maggioranza dal Monetary Policy Committee guidato dal governatore Andrew Bailey, segue il rientro dell'inflazione entro la soglia del 2%. E rappresenta una buona notizia per il neonato governo laburista di Keir Starmer.