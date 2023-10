Bando di gara europea per Porto di Trieste, pubblicato

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il bando di gara per la progettazione e realizzazione del "Collegamento diretto fra il fascio A/P di Trieste Campo Marzio e il Molo VII del Porto di Trieste (cosiddetto Varco 5)". L'intervento di Rete ferroviaria italiana, capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs, cofinanziato dal Pnrr, fa parte dei progetti per potenziare lo scalo di Trieste Campo Marzio. Il nuovo "Varco 5" collegherà l'infrastruttura ferroviaria a quella del Porto e prevede la realizzazione di una galleria artificiale a singolo binario tra la stazione e il Molo VII del Porto. Tra le attività previste nell'appalto c'è anche la demolizione di un ponte dismesso che ostacola l'imbocco del tunnel. L'importo a base di gara dell'appalto principale è di circa 7,05 milioni di euro, finanziati anche con fondi Pnrr. L'attivazione dell'opera è prevista entro la fine del 2026. Trieste Campo Marzio, al termine degli interventi di riassetto complessivo (investimento 112 milioni di euro), che comprenderanno anche l'attivazione del modulo merci da 750 metri, continuerà ad essere, secondo le attuali stime di crescita, il primo scalo merci italiano per numero di treni. Il Gruppo Fs, in linea con quanto previsto dalla politica nazionale ed europea dei trasporti, ha come obiettivo quello di rendere il trasporto merci via ferrovia sempre più competitivo e ambientalmente sostenibile, favorendo le attività degli operatori della logistica che si avvalgono del treno.