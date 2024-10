Bandiere a lutto davanti alla Toyota di San Donato Milanese

I lavoratori dello stabilimento Toyota Tmhmi di San Donato Milanese hanno tenuto un presidio davanti ai cancelli dell'azienda con le bandiere listate a lutto. Lo annunciano le organizzazioni sindacali che hanno indetto uno sciopero questa mattina a due giorni dall'esplosione nella fabbrica di Bologna. La decisione di scioperare e tenere un presidio davanti ai cancelli dell'azienda - spiega la Fiom-Cgil - è stata presa ieri al termine di un'assemblea per esprimere la vicinanza ai familiari e agli amici delle vittime dell'incidente e per per ribadire che "'mai più morti sul lavoro' non deve essere un semplice slogan". "Saranno la magistratura, gli ispettori e le autorità competenti fare luce su quanto avvenuto - afferma Andrea Torti della Fiom di Milano - ma non possiamo ogni volta che si verificano tragedie come questa parlare di fatalità e normalizzare gli incidenti e le morti sul lavoro". Ieri i vertici di Toyota hanno comunicato l'avvio della cassa integrazione per tutti i siti, compreso quello di San Donato Milanese. Per la prossima settimana è stato programmato un incontro tra le rappresentanze sindacali e la direzione aziendale.