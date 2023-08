Banco Bpm, utile record a 624 milioni, alza gli obiettivi

Banco Bpm ha chiuso il primo semestre dell'anno con un utile di 624 milioni di euro, in crescita del 77,9% sullo stesso periodo del 2022. Il risultato, superiore alle attese degli analisti, rappresenta il "miglior semestre di sempre", spiega la banca in una nota. Banco Bpm può rivedere così l'obiettivo di utile 2023, alzato al di sopra degli 1,2 miliardi di euro, pari ad almeno 0,8 euro per azione rispetto alla precedente guidance di 0,75 euro e in ulteriore crescita a 0,9 euro nel 2024. Il nuovo piano industriale aggiornerà i target di remunerazione dei soci "riflettendo i positivi risultati raggiunti in termini di redditività e di creazione organica di capitale"