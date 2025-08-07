Banco Bpm, entro l'anno 30 totem per offerte digitali in chiesa

Entro l'anno si potranno versare offerte digitali in 30 chiese italiane. Entra nel vivo il progetto 'Cento totem in 100 chiese' per l'utilizzo di carte di pagamento e applicazioni digitali nei luoghi di culto dopo una fase pilota avviata nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano, nelle basiliche di Assisi e presso l'infopoint del Vaticano. Il piano prevede infatti l'installazione dei primi 30 Pos in altrettante chiese dislocate sull'intero territorio nazionale.

L'obiettivo - spiega il responsabile Enti e Terzo settore di Banco Bpm Stefano Bolis - è di "facilitare le donazioni e sostenere le diocesi nelle loro attività sociali e solidaristiche a favore delle comunità e del territorio". Del resto, come ricorda il responsabile Marketing e Omnicanalità di Banco Bpm Luca Vanetti, "per la prima volta in Italia, nel 2024 i pagamenti digitali hanno superato quelli in contanti in termini di valore transato".

Un progetto con cui Numia "conferma la propria missione e l'impegno a rendere i pagamenti digitali semplici e accessibili in ogni contesto", afferma l'amministratore delegato e direttore generale Fabio Pugini e "promuove al contempo una nuova cultura della donazione digitale".

Secondo l'economo della Cei don Claudio Francesconi l'iniziativa consente di "dare continuità al percorso di ricerca e sperimentazione avviato da circa 2 anni, con l'obiettivo di individuare strumenti digitali di raccolta fondi adatti alle specificità delle realtà ecclesiali italiane".