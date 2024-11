Banco Bpm e Unicredit chiudono contrastate in Piazza Affari

Hanno chiuso contrastate Banco Bpm (+5,48% a 7 euro) e Unicredit (-4,77% a 36,27 euro) in Piazza Affari nel giorno dell'offerta pubblica di scambio lanciata su Piazza Meda. Si è allargato così il rapporto di concambio tra i due titoli, originariamente fissato in 0,175 azioni Unicredit per ogni titolo del Banco Banco, salito a 0,192. In calo Mps (-2,23% a 5,8 euro), di cui Banco Bpm ha il 5%, ma su cui l'amministratore delegato di Unicredit Andrea Orcel ha detto di "non avere ambizioni". Scivolone di Commerzbank (-4,86% a 14,58 euro), di cui Unicredit ha il 21%, quota che per lo stesso Orcel non è altro che un "investimento" che "ha tempo per maturare".