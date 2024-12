Banco Bpm corre in Borsa (+2,3%), debole Unicredit

Banco Bpm entra agli scambi a Piazza Affari dopo che nelle prime fasi di contrattazione non era riuscita a fare prezzo in scia alla mossa del Credit Agricole, salita al 15,1% del capitale. Il titolo della banca guidata da Giuseppe Castagna avanza del 2,32% a 7,68 euro mentre Unicredit, che dovrà negoziare con i francesi per avere la loro quota e a cui il mercato chiedeva già un rilancio, cede lo 0,9% a 38,84 euro.