Ultima oraBanco Bpm corre in Borsa (+3,3%) per ipotesi risiko con Agricole
8 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Banco Bpm corre in Borsa (+3,3%) per ipotesi risiko con Agricole

Banco Bpm, in luce in Borsa sin dall'avvio, si è messa a correre e svetta in cima al listino con un guadagno superiore al 3,3%. A riportare l'interesse sul titolo è l'ipotesi secondo cui il gruppo guidato da Giuseppe Castagna starebbe valutando la possibilità di una integrazione con Credit Agricole Italia.

Secondo gli analisti di Equita "il principale elemento di ostacolo a un'operazione di questo tipo potrebbe essere rappresentato dalla quota eventualmente posseduta da Credit Agricole all'interno della combined entity, che stimiamo si attesterebbe almeno in area 35%, e su cui sarebbe da valutare l'approccio del governo in tema Golden Power, anche considerando le restrizioni imposte a Unicredit".

