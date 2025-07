Banco Bpm chiude in forte rialzo in Borsa (+5%), tiene Unicredit

Seduta di ampi guadagni in Piazza Affari per Banco Bpm: il titolo del gruppo oggetto dell'Ops di Unicredit ha chiuso in rialzo del 5,1% a 10,54 euro. Poco mossa la banca guidata da Andrea Orcel, che in Borsa a Milano ha concluso in crescita dello 0,5% a quota 58,24.

A spingere il titolo di piazza Meda in Piazza Affari ha contribuito la richiesta di venerdì a mercati chiusi di Credit Agricole alla Bce di salire oltre il 20% del capitale, oltre alla partita che resta aperta sull'offerta di Unicredit, il cui 'sconto' in questo modo si amplia. Dopo la decisione del Tar che ha parzialmente accettato il ricorso del gruppo guidato da Orcel sul golden power e la lettera della Commissione europea all'Italia sulla materia, ora il mercato attende le mosse sia di Unicredit sia del governo, che potrebbe rimettere mano al Dpcm sull'Ops, che al momento si conclude il prossimo 23 luglio.

In Borsa a Milano, sull'altro fronte delle Offerte pubbliche di scambio aperte, tranquilla Mediobanca, che ha concluso invariata 18,25 euro nel primo giorno dell'Ops lanciata da Mps, che da parte sua ha chiuso in rialzo dell'1,4% a 7 euro.

Molto bene anche la Popolare Sondrio (+6,1% a 12,36 euro) con la riapertura dell'Opas da parte di Bper, cresciuta a sua volta del 6,5% a 7,89 euro.