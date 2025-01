Banco Bpm cerca investitori per trasferimento del rischio e rafforzare il capitale

Banco Bpm è alla ricerca di investitori per due operazioni di trasferimento del rischio, potenzialmente in grado di aumentare la forza patrimoniale del gruppo in un momento in cui la banca è impegnata a evitare di venire acquisita da UniCredit. Gli Srt (Significant risk transfer) offerti dalla terza banca italiana sono legati a portafogli di prestiti per un valore complessivo di circa 4,5 miliardi di euro, scrive Bloomberg. Una transazione è commercializzata dal Banco Santander e riguarda un pacchetto di circa 2,5 miliardi di euro di prestiti alle grandi imprese mentre l'altra è stata lanciata da Intesa Sanpaolo ed è legata a circa 2 miliardi di crediti alle piccole e medie imprese. I termini, tra cui le dimensioni dimensioni finali degli Srt, che la banca punta a completare entro la fine del trimestre in corso, possono variare in quanto il processo di vendita è in fase iniziale, segnala Bloomberg. Il Significant risk transfer è uno strumento attraverso il quale gli investitori istituzionali al quale viene offerto assumono una parte del rischio legato ai prestiti, come mutui o altro, concessi da una banca, la quale riduce così il rischio di credito.