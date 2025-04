Banco Bpm: Cda respinge l'Offerta pubblica di scambio di Unicredit

Il consiglio di amministrazione di Banco Bpm ha approvato all'unanimità il 'comunicato dell'emittente' sull'Offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle sue azioni promossa da Unicredit.

Il Cda "a seguito di un'attenta valutazione dei termini e delle condizioni descritti nel documento di offerta pubblicato da Unicredit il 2 aprile scorso e delle altre informazioni disponibili, tenuto conto altresì dei diversi elementi evidenziati più compiutamente nel Comunicato dell'emittente, ha ritenuto l'Ops non conveniente e il corrispettivo non congruo", si legge in una nota di Banco Bpm.