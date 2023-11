Banco Bpm, +94% utili a 943 milioni in 9 mesi

Banco Bpm ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile netto record di 943 milioni di euro, in crescita del 93,6% rispetto allo stesso periodo del 2022. Per l'esercizio 2023, la banca si attende di realizzare un risultato netto superiore agli 1,2 miliardi di euro, pari a oltre 0,8 euro per azione, con un ulteriore aumento a circa 0,9 euro per azione nel 2024. Inoltre, Banco Bpm non pagherà la tassa sugli extraprofitti. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea l'opzione di destinare a riserva non distribuibile l'ammontare di 378 milioni di euro, pari a 2,5 volte l'imposta. L'istituto presenterà inoltre il prossimo 12 dicembre il nuovo piano industriale che aggiornerà i target di redditività e di remunerazione degli azionisti.