Banche italiane esplorano l'uso dell'euro digitale, ricerca

Le banche italiane stanno iniziando a prendere in considerazione e a sperimentare le soluzioni relative all'euro digitale, la valuta che la Bce sta preparando, anche se non ha ancora preso una decisione definitiva sulla sua messa in circolazione. A rivelarlo è l'analisi condotta da Cetif Research - Business Unit di Cetif, Centro di ricerca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - in collaborazione con Ntt Data. L'indagine, effettuata mediante interviste one to one a professionisti del settore bancario e survey ai principali Istituti di credito nazionali, evidenzia che la maggior parte delle soluzioni Web3 in fase di sperimentazione o in produzione si basano sulla tecnologia Blockchain (73%). In media, ogni Istituto sta sperimentando circa 2 progetti, mentre più di un progetto è già stato sviluppato o è in produzione con tecnologia blockchain. Per quanto riguarda le altre tecnologie, il 12% del mercato è concentrato nello studio di soluzioni relative all'Euro Digitale; poche sono invece le iniziative legate a Cripto/stable coin (6%) e Metaverso (9%). Ciò è dovuto principalmente al livello di rischio elevato associato a tali innovazioni, piuttosto che alla loro maturità tecnologica.