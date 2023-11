Banche evitano 1,8 miliardi di tasse sugli utili

Le grandi banche quotate italiane si avvalgono della facoltà di destinare a riserva non distribuibile un valore pari a 2,5 volte l'ammontare della tassa sugli extraprofitti, evitando così di pagare. Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Mps, Bper, Popolare di Sondrio, Credem e Mediobanca hanno deciso di non versare l'imposta, determinando un mancato introito per l'erario pari a circa 1,8 miliardi di euro. Se si considera che anche il Credit Agricole, Bnl e il sistema del credito cooperativo sono orientati a mettere a riserva l'imposta, i mancati introiti superano abbondantemente i due miliardi di euro.