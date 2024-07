Banche estere in Italia aumentano le quote mercato

Aumentano le quote di mercato delle banche estere in Italia, Come emerge dal rapporto dell'Aibe, l'associazione delle banche estere presentato all'assemblea annuale che celebra i 40 anni, a fine 2023 le banche attive in Italia erano 428, di cui 79 estere (18,5% del totale). "Il numero di sportelli delle filiali di banche estere ha proseguito il trend in diminuzione, ormai pluriennale ed in linea con quanto sta avvenendo per le banche italiane, fissandosi a 123 unità, meno della metà di un decennio prima" spiega l'associazione. La quota di mercato delle banche estere è aumentata, sia nei depositi da residenti, sia nei prestiti alle imprese, raggiungendo rispettivamente il 10,1% e il 17,2%. Le filiali sono attive principalmente nei comparti corporate e investment banking (circa la metà degli operatori), retail banking (21%) e finanza specializzata. Come ha sottolineato il presidente Guido Rosa "quattro decenni nel corso dei quali le banche estere, oltre a essere cresciute di numero e di influenza, hanno contribuito in maniera essenziale a sviluppare ed innovare il mercato finanziario del nostro Paese, supportandone lo sviluppo anche a livello economico".