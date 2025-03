Banche d'investimento: sprechi milionari in software mal gestiti secondo UpSlide

Le banche d'investimento, pur in un quadro di riduzione delle spese per l'IT dovuto alle incertezze sulle prospettive macroeconomiche, sprecano milioni di euro - un quarto del budget - in software mal gestiti, sottoutilizzati e ridondanti: lo rivela uno studio dell'azienda di automazione documentale UpSlide.

In un sondaggio condotto su oltre 600 professionisti IT e dell'innovazione che operano nelle banche d'investimento - si legge in un comunicato - il 94% degli intervistati dice di aver affrontato tagli al bilancio nel corso del 2024, in un terzo dei casi superiori al 20% rispetto all'anno precedente. In parallelo alla riduzione dei budget, si assiste ad un uso non efficace della spesa per i software. Oltre due terzi (il 68%) degli intervistati credono che le banche di investimento stiano sprecando un quarto del budget a disposizione in strumenti sottoutilizzati e ridondanti.

A fronte di sprechi e budget più limitati, oltre la metà (55%) degli intervistati sta cercando di stabilire strumenti contrattuali per definire le metriche di servizio più rigorosi con i fornitori di software.

"La corsa all'innovazione e all'uso delle nuove tecnologie è avvenuta a scapito dell'integrazione e dell'adozione di nuovi software. Le aziende stanno sprecando ogni anno milioni in tecnologie sottoutilizzate", dice l'amministratore delegato di UpSlide Julien Villemonteix. "Una soluzione semplice per i responsabili IT del settore attualmente alle prese con stretti vincoli di bilancio è assicurarsi che la tecnologia già in uso venga impiegata efficacemente e sia completamente integrata nei sistemi e nei processi più ampi".