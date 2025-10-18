Banche attendono testo manovra, contatti per chiarimenti

Si lavora ancora sulle norme della manovra relative al contributo delle banche. Dopo l'accordo politico raggiunto nella maggioranza, secondo quanto si apprende, sono ancora in corso contatti tra il governo e gli istituti che puntano ad avere un quadro più dettagliato delle misure e chiarire più nel dettaglio l'impatto economico, anche nella consapevolezza che i saldi non dovrebbero cambiare di molto. Le banche attendono di vedere il testo della legge di bilancio approvata ieri dal consiglio dei ministri e i colloqui in corso puntano ad ottenere chiarimenti e maggiori informazioni, anche per evitare eventuali effetti indiretti o storture derivanti dalle nuove misure. E' prevedibile che nei prossimi giorni, nel momento in cui l'articolato della legge di bilancio sarà stato definito, ci possa essere un nuovo incontro tra il ministero dell'Economia e l'Abi.