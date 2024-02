Banca Generali, utile di 326 milioni, 251 milioni in dividendi

Banca Generali ha chiuso il 2023 con un utile netto consolidato di 326,1 milioni, in aumento del 53,1% rispetto all'esercizio precedente. Il risultato è stato trainato dal forte progresso dei profitti ricorrenti che sono saliti del 45% a 320,3 milioni. Tale crescita risulta nettamente superiore all'obiettivo del piano triennale (+10-15%), segnando un nuovo massimo storico nel percorso di sviluppo sostenibile della banca. La crescita degli utili si è accompagnata ad un ulteriore espansione dimensionale con masse totali che si sono attestate a 92,8 miliardi (+11,8%), il valore più elevato di sempre. Il cda ha deliberato di presentare all'assemblea degli azionisti la proposta di distribuire dividendi per 251,2 milioni, pari a 2,15 per azione corrispondenti ad un pay-out totale del 77% dell'utile consolidato 2023 e al 100% dell'utile non ricorrente. "Il 2023 è stato un anno complesso, con gli investitori disorientati dall'effetto negativo del rialzo dei tassi sugli investimenti, la perdita di potere d'acquisto da pressioni inflazionistiche e le crescenti incertezze geopolitiche. In tale contesto siamo riusciti a performare meglio in termini di raccolta rispetto al 2022 ed a registrare il miglior anno della nostra storia per utili e masse, il tutto rafforzando la solidità patrimoniale e aumentando la remunerazione degli azionisti", ha osservato l'amministratore delegato di Banca Generali, Gian Maria Mossa.