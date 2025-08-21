Domenica 17 Agosto 2025

Giorgio Caccamo
Ultima oraBanca Generali chiude pesante in Borsa dopo stop a Ops, -2,86%
21 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Banca Generali chiude pesante in Borsa dopo stop a Ops, -2,86%

Deboli anche Mediobanca (-1,41%) e Montepaschi (-1,13%)

Chiude pesante Banca Generali in Piazza Affari, lasciando sul campo il 2,86% a 49,54 euro dopo lo stop all'offerta pubblica di scambio lanciata da Mediobanca (-1,41% a 20,98 euro). Il progetto è stato bocciato dall'assemblea convocata ai sensi della regola di passività prevista dal Tuf per le società oggetto di offerta pubblica. Prosegue fino all'8 settembre infatti l'Ops di Montepaschi (-1,13% a 8,12 euro) sulle azioni di Piazzetta Cuccia.

