Banca Generali, 471 milioni di raccolta ad agosto (+25%)

Banca Generali ha realizzato ad agosto una raccolta netta di 471 milioni (+25%) evidenziando volumi forti per il periodo. Da inizio anno la raccolta cumulata ha raggiunto 4 miliardi di euro, confermandosi in linea con gli obiettivi fissati per l'anno, pur in un contesto di volatilità e pressioni dalle variabili di finanza straordinaria che ne hanno caratterizzato gli ultimi mesi. La composizione della raccolta - si legge in una nota della controllata del gruppo Generali - conferma la domanda di riposizionamento dei portafogli verso soluzioni gestite da parte della clientela. La raccolta in assets under investment è risultata pari a 201 milioni (2 miliardi da inizio anno).

"Nonostante il tradizionale periodo festivo e le incognite sulle operazioni straordinarie nel settore, che ci ha visto coinvolti, abbiamo infatti registrato una crescita a doppia cifra nei flussi che dimostra la qualità, l'appeal e anche il livello di fidelizzazione dalla clientela. L'attenzione che ci è arrivata nelle ultime settimane da molti clienti e imprenditori, sensibili all'evoluzione dei nostri servizi di wealth management col contributo progressivamente sempre più tangibile anche dalle soluzioni di Intermonte, confermano gli sforzi per la creazione di un modello distintivo che è sempre più riconosciuto come un punto di riferimento nella sfera del private banking per il Paese. Guardiamo con fiducia e ottimismo all'ultima parte dell'anno dove ci aspettiamo un'accelerazione significativa nella raccolta per arrivare agli ambiziosi obiettivi prefissati", ha commentato l'ad Gian Maria Mossa.