Banca Fucino, credito solo a cantieri sicuri per lavoratori

Credito solo alle aziende edili che dimostrano di essersi impegnate per cantieri sicuri e rispettosi delle norme per prevenire gli incidenti sul lavoro. E' quanto prevede il protocollo siglato dalla Banca del Fucino i sindacati Fisac/Cgilm Uil/Uilca e First/Cisl il quale "vincola la concessione del credito al rispetto della sicurezza nei cantieri edili e alla prevenzione degli incidenti sul lavoro". Banca del Fucino si impegna così introdurre nell'istruttoria creditizia, "quale requisito vincolante per la concessione del credito alle imprese operanti nel settore dell'edilizia e delle costruzioni, la ricezione di documentazione che attesti il rispetto della normativa contro gli infortuni sul lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza nei cantieri. Saranno richiesti tra l'altro documenti che attestino l'avvenuto svolgimento della formazione obbligatoria e la regolare assunzione dei lavoratori operanti nel cantiere. Dichiarazioni mendaci saranno giusta causa di revoca del finanziamento".