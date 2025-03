Banca Etica: Finanza Etica contro Armi e Fonti Fossili per Ridurre Disuguaglianze

"Posizionamento radicale per una finanza che non investe in armi e in fonti fossili e contro le disuguaglianze". E' quanto afferma Anna Fasano, presidente di Banca Etica, nel commentare il piano strategico triennale varato dal gruppo.

"Mentre l'Europa cerca una via per reagire alla violenza delle guerre in corso e agli annunci shock che arrivano dagli Usa tra dazi e disimpegno dal contrasto al cambiamento climatico e dalle politiche di inclusione, il gruppo Banca Etica ribadisce il suo posizionamento radicale per una finanza che rifiuta di investire in armi e in fonti fossili e che persegue la lotta alle disuguaglianze".

"Lo facciamo - rileva - forti dei risultati dei primi 25 anni di attività e determinati a rafforzare il nostro ruolo di finanza trasformativa attraverso le alleanze nazionali ed internazionali e la nostra funzione di supporto e stimolo ai soggetti che operano per il bene comune, organizzazioni del terzo settore e dell'economia sociale. Continueremo a promuovere il ruolo della finanza cooperativa e popolare attraverso tutte le realtà del gruppo quale modello in grado di assicurare una governance trasparente e collettiva", conclude.