Banca d'Italia: Crescono gli Investimenti Verdi nel Portafoglio Finanziario

In aumento gli investimenti 'verdi' del portafoglio finanziario della Banca d'Italia, delle riserve valutarie e del fondo pensione dei dipendenti che resta comunque incentrato sui titoli di Stato. Nel nuovo rapporto annuale sugli investimenti sostenibili e i rischi climatici del 2024, l'istituto centrale sottolinea come alla fine del 2024 il valore di mercato degli investimenti relativi al portafoglio finanziario in euro, alle riserve valutarie e al Fondo pensione complementare era pari a 190,3 miliardi di euro. Sono esclusi gli investimenti di politica monetaria, poiché la loro gestione è condivisa con l'Eurosistema.

La gran parte (83%) del portafoglio finanziario è impiegata in titoli di Stato, prevalentemene italiani, e 23 miliardi in azioni e obbligazioni. La Banca investe anche in fondi alternativi specializzati nel settore delle piccole e medie imprese prevalentemente italiane non quotate e in progetti infrastrutturali o funzionali alla transizione climatica.

Alla fine delo scorso anno l'intensità carbonica media ponderata (weighted average carbon intensity, WACI) dei titoli di Stato del portafoglio finanziario era pari a 130,2 tonnellate di CO2 equivalente per milione di euro di Pil, in base al metodo delle emissioni legate alla produzione di Pil. Il valore è più basso (123,8 tonnelltate) se si tiene conto degli effetti dovuti all'uso del suolo e delle foreste ed inferiore al valore del 2020.

Nel portafoglio azionario la banca esclude le aziende legate alla produzione di armi bandite dai trattati come quelle chimiche o batteriologiche etc.. ma non quelle legate al mondo della difesa anche perchè la scelta di portafoglio prevede anche la replica degli indici azionari. L'impatto ecologico delle azioni sulle quali ha investito è anch'esso in calo (-59 per cento rispetto al 2020). Un ribasso dovuto sia "alla strategia di progressiva decarbonizzazione perseguita della Banca", "ai progressi delle aziende nella decarbonizzazione" e "all'inflazione".