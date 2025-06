Banca d'Inghilterra lascia invariati tassi in Gb al 4,25%

La Bank of England (BoE) ha deciso oggi - nel rispetto delle attese - di lasciare invariati i tassi d'interesse britannici al 4,25%, dopo il taglio di un quarto di punto del mese scorso. A sancirlo è stato il voto a maggiranza del Monetary Policy Committee presieduto dal governatore Andrew Bailey, sulla scia di quanto fatto ieri dalla Fed negli Usa. La decisione era largamente prevista dopo il rimbalzo dell'inflazione nel Regno Unito evidenziato sui dati di aprile dall'Office for National Statistics, limato solo marginalmente ieri per maggio al 3,4% su base annuale: ben oltra la soglia del 2% indicata come target da BoE e governo.