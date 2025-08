BdM Banca, utile netto semestre sale a 24,4 milioni

BdM Banca (gruppo Mediocredito Centrale) chiude il semestre con utile netto pari a 24,4 milioni di euro rispetto agli 11,5 milioni di euro registrati al 30 giugno 2024. In crescita, come emerge dal comunicato sui conti, dell'1,9% il margine di interesse, pari a 113,8 milioni di euro rispetto a 111,7 milioni di euro dello stesso periodo di un anno fa. Balzo delle commissioni nette (+17%) e del margine di intermediazione (+19,6%) pari a 192,2 milioni di euro rispetto ai 160,8 milioni di euro al 30 giugno 2024.

I costi operativi sono ammontati a complessivi 129,9 milioni di euro, rispetto a 125,8 milioni di euro al 30 giugno 2024. Le spese amministrative, "in contrazione, si attestano a 120,5 milioni di euro (rispetto ai 121 milioni di euro del 30 giugno 2024, -0,4%) grazie anche agli efficientamenti derivanti dalle attività accentrate". Gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri presentano un saldo negativo pari a 9,7 milioni di euro (saldo negativo di 0,6 milioni euro al 30 giugno 2024, semestre nel quale la banca aveva beneficiato di una ripresa significativa per la chiusura transattiva di una causa passiva).

Crescono del 4,9% gli impieghi netti a clientela e del 3,1% la raccolta totale da clientela.