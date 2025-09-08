Balocco vara nuova governance, Diletta amministratore delegato

Sabato 6 Settembre 2025

La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Balocco vara la nuova governance. L'azienda ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione composto da Ruggero Costamagna presidente, Diletta Balocco amministratore delegato, Marco Costamagna responsabile della strategia finanziaria, Assunta Pinto e Gianfranco Bessone consiglieri di amministrazione.

"La nuova governance - spiega la Balocco - continuerà a guidare lo sviluppo dell'azienda nel solco della continuità. Proseguirà quindi la focalizzazione sull'innovazione e sulla crescita in Italia e sui mercati internazionali, negli oltre 70 Paesi in cui l'azienda è presente, e la valorizzazione delle specialità dolciarie del Made in Italy, sia per i prodotti continuativi che da ricorrenza".

Diletta Balocco e Marco Costamagna, già membri del consiglio di amministrazione, rappresentano la quarta generazione della famiglia Balocco che detiene il 100% delle quote dell'azienda. Il giro d'affari di Balocco ha raggiunto 257 milioni di euro nel 2024, con una quota di export attualmente pari al 13%.

"Sono profondamente grata - commenta Diletta Balocco - al consiglio di amministrazione per la fiducia che ha riposto in me. Dedicherò tutto il mio impegno, con mio cugino Marco al mio fianco e con il supporto costante dei miei familiari, a proseguire la crescita di Balocco secondo i valori e le linee guida che hanno ispirato tutte le generazioni della nostra famiglia, e che hanno sempre messo al primo posto la prosperità dell'azienda, il benessere delle persone e il legame con il territorio. È per me un onore guidare la squadra di eccezionali professionisti che contribuisce ogni giorno al successo di Balocco, e voglio ringraziarli di cuore per la loro straordinaria dedizione".

