Balneari, le strutture mobili restano installate fuori stagione

I manufatti amovibili potranno restare installati - anche fuori stagione - fino all'aggiudicazione della gara. E' quanto prevedono due emendamenti identici riformulati al decreto infrazioni approvati dalle commissioni Finanze e Giustizia della Camera. La norma riguarda le concessioni balneari. Critico il M5S: "è un condono", ha detto il deputato del M5s Federico Cafiero De Raho. L'emendamento fa riferimento all'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze. Il titolare della concessione potrà, "in vigenza del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del canone", "fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive", mantenere installate le strutture "anche nel periodo di sospensione stagionale". Sono fatti salvi "eventuali provvedimenti di demolizione adottati" prima dell'entrata in vigore del decreto.